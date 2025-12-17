Народные инспекторы выявили около 10 тысяч нарушений в Подмосковье в 2025 году

В 2025 году подмосковные народные инспекторы помогли зафиксировать порядка 10 тысяч правонарушений. По предоставленным ими материалам были вынесены постановления. Общая сумма штрафов превысила 40 миллионов рублей.

«Народный инспектор» — удобный и быстрый инструмент, который позволяет вынести постановление владельцу автомобиля, припаркованного на газоне, у контейнерной площадки или на детской игровой площадке. Официальные обращения в этом случае не дают высокой эффективности, так как не гарантируют то, что транспортное средство останется на месте к моменту выезда инспекторского состава», — отмечал ранее вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Сервис доступен в приложении «Добродел». Там можно зафиксировать госномер автомобиля-нарушителя, а также время и геопозицию. Обращение рассмотрит Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. В случае подтверждения факта владельцу транспортного средства назначат штраф.

Чтобы стать народным инспектором, необходимо лишь установить приложение и зарегистрироваться. В случае обнаружения нарушения потребуется снять короткое видео и загрузить его в систему.

Как отмечают в ведомстве, жители Подмосковья активно используют сервис — в неделю на регистрацию поступают более 200 постановлений о привлечении к ответственности.