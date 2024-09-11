Народные инспекторы выявили 1,1 тысячи случаев парковки на газонах в Подмосковье летом

Соблюдение правил парковки помогает сохранить зеленые зоны и не мешает другим участникам движения. За лето жители Подмосковья зафиксировали свыше 1,1 тысячи случаев парковки на газонах, а сумма штрафов достигла 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщил министр по содержанию территорий Московской области Владислав Мурашов.

Больше всего нарушений зафиксировали в Красногорске — 204 случая. В число лидеров по количеству нарушений правил парковки также вошли Балашиха, Мытищи, Котельники и Ленинский округ.

Напомним, сообщить о нарушениях можно через портал «Добродел» в разделе «Народный инспектор». Для этого нужно записать видео с номером автомобиля и отправить на модерацию.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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