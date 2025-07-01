Народные инспекторы оштрафовали более 4 тысяч водителей за неправильную парковку

О припаркованных машинах в неположенных местах жители Подмосковья могут сообщать в приложении «Народный инспектор». Благодаря активным горожанам за полгода более четырех тысяч водителей оштрафовали на сумму свыше 22 миллионов рублей.

Более 2,5 тысячи нарушителей парковали транспортные средства около контейнерных площадок, отметили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО.

Около 1,5 тысячи водителей оставляли автомобили на газонах. Также зафиксировано 15 случаев, когда владельцы бросали машины на детских и спортивных площадках.

Сервис «Добродел» помогает не оставлять нарушения незамеченными. В разделе «Народный инспектор» жители Подмосковья могут сообщать о неправильной парковке в общественных зонах. Для указания проблемы в приложении необходимо снять видео, где должно быть видно место и четкий номер автомобиля.