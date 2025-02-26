Народные гулянья открыли Масленичную неделю в Химках

Праздновать Масленицу в Химках начали с массовых гуляний. Программу под названием «Песни, танцы, чай да забавы» провели на площади у Богоявленского храма.
Участие в гуляньях приняли сотни жителей городского округа. Московский казачий ансамбль песни и танца выступил для них с творческой программой. Помимо этого, гости праздника смогли продемонстрировать свои умения и навыки в тематических играх. Они попробовали силы в перетягивании каната и прыжках в мешках.
«Доброе семейное мероприятие объединило химчан. Дети и взрослые водили хороводы, все желающие смогли согреться горячим чаем и сладкими угощениями», — сказал благочинный Химкинского церковного округа иерей Павел Тарасов.
Вместе с активными жителями Химок отпраздновали начало Масленичной недели народные коллективы, священнослужители и прихожане Химкинского благочиния.
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