Народные дружинники в Подмосковье помогли выявить 13 экологических нарушений

В прошедшие выходные в Одинцове и Подольске прошли природоохранные рейды. В них приняли участие народные дружины городских округов. Они помогли отраслевым специалистам выявить 13 нарушений экологического законодательства, сообщили в ГУ региональной безопасности Подмосковья.
Мероприятия походили под контролем Госэконадзора и Гостехнадзора Минэкологии Подмосковья, а также правоохранителей. Вместе они проверили места вблизи Большого Дзержинского карьера, озера Нерское, Долгое и Круглое.
В итоге было составлено четыре протокола за несоблюдение охраны окружающей среды и девять за нарушения в водоохранных зонах.
