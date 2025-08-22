Народные дружинники пресекли правонарушения в 4 округах Подмосковья

В Одинцове прошел рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства. Сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД по Московской области вместе с народной дружиной проверили около 150 человек возле привокзальной площади и на Можайском шоссе. У трети иностранных граждан выявили нарушения по статье 18.8 КоАП РФ.

В Чехове командир народной дружины помог сотрудникам управления по контролю за оборотом наркотиков задержать 25-летнего мужчину. При обыске по месту его проживания нашли и изъяли наркотики. В Коломне дружинники участвовали в операции по выявлению нелегального производства алкоголя. Во время контрольной закупки выяснилось, что продукция была контрафактной и без обязательной маркировки. Алкоголь изъяли, сейчас проводится проверка.

В Химках народная дружина вместе с полицией проверяла иностранных граждан у станции Химки. Из 125 человек у 37 обнаружили нарушения миграционного законодательства. Помимо этого, дружинники совместно с Росгвардией обеспечивали безопасность во время футбольного матча на стадионе «Арена Химки».