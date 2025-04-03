Народные дружинники помогли выявить 4 преступления в Подмосковье с января

В конце 2024 года Мособлдума приняла закон, который регулирует деятельность народных дружинников. В документе утвердили новые образцы формы и символики, соответствующие современным стандартам. По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, за год благодаря бдительности народных дружинников в регионе выявили 47 преступлений и более 1,3 тысячи административных нарушений.

Народные дружинники — это добровольцы, которые помогают полиции следить за порядком на улицах, в парках и дворах. Только с начала этого года дружинники уже помогли предотвратить четыре преступления и более 350 административных правонарушений.

«На сегодняшний день в Подмосковье действуют 79 народных дружин, из них 23 дружины — из числа членов казачьих обществ. Общее число дружинников составляет более 2 100 человек», — уточнил Брынцалов.

Весной народные дружинники чаще патрулируют парки и места отдыха, особенно в праздничные дни и на массовых мероприятиях. Их помощь будет особенно важна во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Брынцалов также отметил, что власти хотят привлечь больше добровольцев и сделать их работу безопаснее. Для этого муниципалитеты предоставляют материальные вознаграждения, бесплатный проезд, доступ к спортзалам и культурным мероприятиям, а региональное управление безопасности отвечает за их экипировку, страхование и служебный транспорт.

Чтобы стать дружинником, нужно обратиться в администрацию своего муниципалитета или к командиру народной дружины. Реестр народных дружин размещен на сайте ГУ МВД России по Московской области.