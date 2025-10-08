Народные дружинники из Фрязина прошли обучение

На полигоне Кантемировского соединения, расположенного в Подмосковье, прошли полевые сборы народных дружинников. Участие в учениях приняли активисты из Фрязина. Организатором учений выступило Главное управление региональной безопасности Московской области, которое ставит перед собой задачу обучить народных дружинников действовать в различных ситуациях, требующих оперативного вмешательства.

Сценарии учений включали отработку действий при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, при угрозах террористических актов, а также при возможном использовании беспилотных летательных аппаратов в противоправных целях. В течение нескольких дней участники полевых сборов прошли интенсивный курс практических занятий по огневой, медицинской и инженерной подготовке. Обучение проводилось под руководством опытных инструкторов.

Особое внимание на сборах было уделено казакам-дружинникам из «Центрального казачьего войска» и «Союза казаков», которые традиционно принимают участие в охране общественного порядка и оказании помощи населению. В этом году отличились представители Фрязина. От имени Союза казаков России на учениях выступили чины Комендантского взвода имени подхорунжего Никитина Ильи Михайловича четвертого Донского казачьего полка графа Платова, которые входят в Народную дружину Фрязина.