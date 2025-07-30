Народную тропу на улице Ватутина обустроят в Химках

В городе продолжается реализация программы по созданию удобных пешеходных маршрутов. Сейчас работы ведутся на улице Ватутина, где обустраивают 22-метровую тропу между домами.
На участке между домами № 1 и № 3 на улице Ватутина завершены подготовительные работы. В ближайшее время подрядчики уложат двухметровое асфальтовое покрытие и установят бордюры, после чего займутся озеленением прилегающей территории.
Программа по благоустройству народных троп действует в Подмосковье с 2021 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. В Химках в текущем году планируется привести в порядок 22 таких пешеходных маршрута.
Все работы выполняются по единым стандартам, что обеспечивает безопасность и комфорт для горожан. С полным перечнем адресов, где будут обустроены тропы, можно ознакомиться на официальном сайте администрации.
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