Народную тропу на улице Ватутина обустроят в Химках

В городе продолжается реализация программы по созданию удобных пешеходных маршрутов. Сейчас работы ведутся на улице Ватутина, где обустраивают 22-метровую тропу между домами.

На участке между домами № 1 и № 3 на улице Ватутина завершены подготовительные работы. В ближайшее время подрядчики уложат двухметровое асфальтовое покрытие и установят бордюры, после чего займутся озеленением прилегающей территории.

Программа по благоустройству народных троп действует в Подмосковье с 2021 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. В Химках в текущем году планируется привести в порядок 22 таких пешеходных маршрута.

Все работы выполняются по единым стандартам, что обеспечивает безопасность и комфорт для горожан. С полным перечнем адресов, где будут обустроены тропы, можно ознакомиться на официальном сайте администрации.