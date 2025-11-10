«Народную тропу» на улице Пионерской обновили во Фрязине

Во Фрязине завершились работы по благоустройству пешеходной зоны на улице Пионерской, где была обновлена «народная тропа». Эта пешеходная дорожка, расположенная между домами № 1 и № 3, получила новое покрытие и стала более безопасной для передвижения.

Ранее на данном участке была уложена плитка, однако со временем она подверглась деформации и провалилась в некоторых местах, создавая неудобства для пешеходов. Жалобы жителей на неудобство передвижения по этой тропе стали причиной принятия решения о ее ремонте.

По словам начальника участка муниципального бюджетного учреждения «Городское хозяйство» Дмитрия Шибалева, в ходе проведения работ старое плиточное покрытие было полностью демонтировано. После подготовки основания на его месте был уложен ровный асфальт. Общая протяженность обновленной тропы составила около 20 метров.