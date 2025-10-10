Народную тропу до деревни Нагорное обустроили в Пушкино

В Пушкино завершили обустройство народной тропы от железнодорожной платформы «43» до деревни Нагорное протяженностью 784 метра. Работы провели в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды».

Жители деревни Нагорное получили доступ к социальным объектам и другой важной инфраструктуре. Дополнительный участок пешеходной дорожки обустроили по просьбе жителей, озвученной главе Максиму Красноцветову.

«Это востребованный маршрут, которым ежедневно пользуются около тысячи человек. Теперь они беспрепятственно, по освященной дороге, могут добраться до своего дома», — отметил Максим Красноцветов.

В этом году в Пушкинском обустроили еще 10 народных троп.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.