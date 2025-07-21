Народную тропу благоустроили на улице Калинина в Химках

Коммунальщики из Химок продолжают приводить в порядок дорожные коммуникации округа. Так, недавно специалисты благоустроили народную тропу рядом с домом № 3А на улице Калинина.

Здесь появилась комфортная дорожка с ровным асфальтовым покрытием и бордюром. Длинна пешеходной зоны более 36 метров, а ширина — два. Теперь работникам остается только озеленить прилегающую территорию.

Напомним, что всего в этом году в Химках обустроят 22 народные тропы. Это позволит местным жителям передвигаться по привычным маршрутам удобно и безопасно.

Отметим, что все дорожки соответствуют единому стандарту. Ознакомиться с полным списком адресов можно на официальном сайте администрации.

Программу по созданию удобной пешеходной инфраструктуры реализуется в Подмосковье с 2021 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева.