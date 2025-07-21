Сегодня 15:42 Народную тропу благоустроили на улице Калинина в Химках Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки
Коммунальщики из Химок продолжают приводить в порядок дорожные коммуникации округа. Так, недавно специалисты благоустроили народную тропу рядом с домом № 3А на улице Калинина.
Здесь появилась комфортная дорожка с ровным асфальтовым покрытием и бордюром. Длинна пешеходной зоны более 36 метров, а ширина — два. Теперь работникам остается только озеленить прилегающую территорию.
Напомним, что всего в этом году в Химках обустроят 22 народные тропы. Это позволит местным жителям передвигаться по привычным маршрутам удобно и безопасно.
Отметим, что все дорожки соответствуют единому стандарту. Ознакомиться с полным списком адресов можно на
официальном сайте администрации.
Программу по созданию удобной пешеходной инфраструктуры реализуется в Подмосковье с 2021 года по инициативе губернатора
Андрея Воробьева.
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