Народную программу в Лобне выполнили на 98%

Сформированная на основе почти 780 тысяч наказов жителей Подмосковья программа «Единой России» выполнена на 98%. Благодаря ей в Лобне в последние годы произошли заметные изменения — открыты физкультурно-оздоровительный комплекс «Флагман», Центральная поликлиника, лицей «Авиатика», детские сады «Самолетик» и «Галактика», благоустроен парк Защитников Москвы.

В Лобне реализуются 14 инвестиционных проектов. Объем инвестиций в 2025 году составил 6,8 миллиарда рублей. Благодаря развитию предприятий и запуску новых производств в городе создано более 2 тысяч новых рабочих мест.

В рамках Народной программы в текущем году планируется завершить капитальный ремонт школ № 2 и № 3, модернизировать зону отдыха у пруда «Москвич», создать новые общественные пространства в микрорайонах Депо и Восточный, комплексно благоустроить восьми дворов, обновить привокзальную площадь, обустроить три парковки, а также выполнить строительство и ремонт 76 тротуаров и пешеходных дорожек.

«Народная программа, реализуемая партией „Единая Россия“, позволяет решать задачи, которые жители считают наиболее важными для своих территорий. Именно поэтому ее результаты видны в каждом муниципалитете Подмосковья, в том числе и в Лобне. При этом работа не останавливается: уже сегодня формируется новая Народная программа на ближайшие годы, в которую войдут предложения жителей по дальнейшему развитию нашего города и региона», — отметила депутат окружного совета, руководитель фракции «Единая Россия» Оксана Букина.

«Единая Россия» продолжает сбор предложений жителей в новую Народную программу на следующие пять лет. Оставить свои инициативы можно в общественной приемной партии; по телефону горячей линии 8-800-200-89-50 или через электронную форму на сайте естьрезультат.рф.