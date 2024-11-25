Народная тропа под Дмитровом стала самой длинной в Подмосковье

Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

В Подмосковье определили самую протяженную тропу, которую обустроили по программе «Пешком-2024». Ею стала дорога в селе Куликово в Дмитровском городском округе.

Как рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, народную тропу к социально важным объектам обустроили по просьбам местных жителей.

Она ведет к детскому саду «Яблонька», к Куликовской средней общеобразовательной школе, амбулатории и остановке общественного транспорта.

Также вдоль тропы для жителей установили удобные скамейки.

В ведомстве напомнили, что в этом году на территории Подмосковья работа по благоустройству пешеходных коммуникации проводились в 44 городских округах. Всего проложили 497 асфальтированных дорожек.