31 июля 2026 16:31 Народная программа: в Талдоме завершено благоустройство сквера Подмосковье

Подмосковье

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Талдом

«Единая Россия»

Подмосковье

Работы в сквере рядом с районным Домом культуры проведены по наказам жителей, вошедшим в народную программу «Единой России». Новый сквер в центре города уже стал любимым местом для отдыха и прогулок жителей всех возрастов. Здесь оборудованы современные детские площадки, спортивные зоны, уютные уголки со скамейками и удобные пешеходные дорожки.

«Раньше здесь было заброшенное место — одни деревья и трава, а теперь — настоящий уголок красоты. Расположен сквер очень удобно, рядом с остановкой. Хочу от всей души поблагодарить всех, кто участвовал в благоустройстве этой территории, от лица всех мам нашего города», — сказала жительница Талдома Анастасия Минаева. При реконструкции сквера уделили внимание также безопасности — установили систему видеонаблюдения и освещение. Дизайн малых архитектурных форм родился из традиционного оформления местных жилых домов — тех самых знаменитых талдомских наличников.

Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Пахомов рассказал об изменениях, произошедших в городе за последние пять лет по народной программе: здесь благоустроены общественные пространства на улице Шишунова и улице Победы, сквер Корсакова в поселке Запрудня и другие места отдыха горожан. «Для поддержки развития регионов действует президентский национальный проект „Инфраструктура для жизни“, где заметное место отведено созданию парков и скверов. Синергия национальных проектов и инициатив жителей, включенных в народную программу партии, позволяет в сжатые сроки превращать заброшенные пустыри в комфортное пространство. И таких примеров уже очень много и в Московской области, и по всей стране», — подчеркнул парламентарий.