Сегодня 17:19 Народная программа: в Щелкове после масштабного капитального ремонта открылась взрослая поликлиника Фото: администрация г.о. Щелково Подмосковье

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«Единая Россия»

Подмосковье

Медучреждение обслуживает около 35 тысяч жителей округа.

В Щелкове завершилось масштабное обновление взрослой поликлиники № 2 на улице Парковой. Здесь отремонтировали фасад и кровлю, привели в порядок внутренние помещения, расширили врачебные кабинеты и зоны ожидания. В поликлинике работают 96 специалистов. В числе новых отделений — неотложная помощь, ультразвуковая и функциональная диагностика, медицинская профилактика.

Фото: администрация г.о. Щелково

Жительница города Екатерина Зеленцова отметила удобства обновленного здания: «Появилась понятная навигация, новые кабинеты и комфортные зоны ожидания. Особенно удобно, что теперь главный вход находится со стороны Парковой — раньше приходилось заходить с другой стороны здания. При входе также работают администраторы, которые помогают получить талон и подсказывают, как пройти в нужный кабинет». Вместе с жителями результат работы оценил и глава Щелкова Андрей Булгаков.

Фото: администрация г.о. Щелково

«Здание давно требовало ремонта — оно было построено в далеком 1961 году, последний капитальный ремонт проводился в 1991-м. Сейчас здесь созданы современные условия для работы врачей и приема пациентов. Благодаря новому оборудованию и собственной операционной перечень услуг расширится — все будет доступно в одном месте», — отметил Булгаков.