Сегодня 12:07 Народная программа: в Подмосковье в 2026 году на газ переведут еще 5 тысяч домов Подмосковье

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Социальная газификация

«Единая Россия»

Подмосковье

В Московской области продолжается реализация народной программы «Единой России», сформированной на основе почти 780 тысяч наказов жителей. Задачи программы выполнены на 98%, а в 2026 году запланировано завершение всех обязательств. Социальная газификация — одна из приоритетных задач.

Программа соцгазификации, инициированная «Единой Россией» и поддержанная Президентом, будет расширяться — в нее войдут новые села и поселки. В Подмосковье в 2026 году на голубое топливо переведут еще 5,5 тысячи домов, в которых проживает свыше девяти тысяч человек. Также до конца этого года планируется газифицировать свыше 70 садовых некоммерческих товариществ, где проживает около 18 тысяч человек. В регионе для льготных категорий граждан действует расширенная программа социальной газификации: газ не только бесплатно подводят до границ участка, но покрывают расходы на работы внутри участка и компенсируют до 80 тысяч рублей на покупку необходимого оборудования. Воспользоваться ею могут в том числе многодетные семьи, участники и ветераны боевых действий и члены их семей, отдельные категории пенсионеров, инвалиды первой группы, семьи с детьми инвалидами, ветераны Великой Отечественной войны.

В Ступине к сетям газоснабжения по программе соцгазификации подключили пятитысячный дом. Юбилейным абонентом стал ветеран специальной военной операции Виктор Ларионов, доброволец спецоперации с 2022 года, служил в танковых войсках на Херсонском и Запорожском направлениях, награжден медалью «За участие в СВО». Сегодня занимается организацией гуманитарной помощи фронту. Ветеран рассказал, что раньше дом отапливали твердым топливом. «Для нашей семьи подключение газа — это большое событие. Теперь не нужно постоянно думать о запасе дров. Магистральный газ — это, конечно, гораздо дешевле и удобнее, чем дрова или уголь», — сказал он. Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Коган сообщил, что в Ступине льготной газификацией уже воспользовались 59 семей. «Символично, что юбилейным пятитысячным подключением стал дом участника специальной военной операции. Сегодня важно не только говорить слова благодарности нашим защитникам, но и обеспечивать реальные меры поддержки», — подчеркнул депутат.