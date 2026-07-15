Народная программа: в Подмосковье в 2026 году на газ переведут еще 5 тысяч домов
В Московской области продолжается реализация народной программы «Единой России», сформированной на основе почти 780 тысяч наказов жителей. Задачи программы выполнены на 98%, а в 2026 году запланировано завершение всех обязательств. Социальная газификация — одна из приоритетных задач.
Программа соцгазификации, инициированная «Единой Россией» и поддержанная Президентом, будет расширяться — в нее войдут новые села и поселки. В Подмосковье в 2026 году на голубое топливо переведут еще 5,5 тысячи домов, в которых проживает свыше девяти тысяч человек. Также до конца этого года планируется газифицировать свыше 70 садовых некоммерческих товариществ, где проживает около 18 тысяч человек.
В регионе для льготных категорий граждан действует расширенная программа социальной газификации: газ не только бесплатно подводят до границ участка, но покрывают расходы на работы внутри участка и компенсируют до 80 тысяч рублей на покупку необходимого оборудования.
Воспользоваться ею могут в том числе многодетные семьи, участники и ветераны боевых действий и члены их семей, отдельные категории пенсионеров, инвалиды первой группы, семьи с детьми инвалидами, ветераны Великой Отечественной войны.
В Ступине к сетям газоснабжения по программе соцгазификации подключили пятитысячный дом. Юбилейным абонентом стал ветеран специальной военной операции Виктор Ларионов, доброволец спецоперации с 2022 года, служил в танковых войсках на Херсонском и Запорожском направлениях, награжден медалью «За участие в СВО». Сегодня занимается организацией гуманитарной помощи фронту.
Ветеран рассказал, что раньше дом отапливали твердым топливом.
«Для нашей семьи подключение газа — это большое событие. Теперь не нужно постоянно думать о запасе дров. Магистральный газ — это, конечно, гораздо дешевле и удобнее, чем дрова или уголь», — сказал он.
Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Коган сообщил, что в Ступине льготной газификацией уже воспользовались 59 семей.
«Символично, что юбилейным пятитысячным подключением стал дом участника специальной военной операции. Сегодня важно не только говорить слова благодарности нашим защитникам, но и обеспечивать реальные меры поддержки», — подчеркнул депутат.
В Щелкове, в деревне Новопареево, к газу в 2025 году подключилась многодетная семья Катыхиных — Евгений и Любовь с тремя детьми. По их словам, процедура оказалась совсем несложной — они просто подали электронное заявление как многодетная семья.
«Раньше мы отапливали дом электрическим котлом. Это было дорого, особенно зимой, и сильно нагружало электросеть. За полгода отопления небольшого дома мы заплатили около 80 тысяч рублей. С газом, конечно, стало намного удобнее: в доме теперь постоянно тепло — работают батареи и теплые полы на двух этажах, и газ обходится намного дешевле электричества», — рассказал Евгений Катыхин.
Всего за пять лет в Московской области по программе социальной газификации выполнено 95 тысяч подключений — голубым топливом обеспечены 256 тысяч человек. Почти три тысячи домовладений газифицированы на льготных условиях.