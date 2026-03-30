Народная программа: в Подмосковье создана одна из самых эффективных систем родовспоможения
В Подмосковье создана одна из самых эффективных систем родовспоможения. В том числе благодаря системе здравоохранения за последние пять лет число жителей в регионе выросло на 340 тысяч и приблизилось к отметке в девять миллионов.
С начала этого года в Московской области родилось уже около 10 тысяч детей, а в прошлом году порядка — 70 тысяч. Кроме этого, около миллиона жителей обследовали свое репродуктивное здоровье. Такие данные озвучил депутат Мособлдумы от «Единой России» Андрей Голубев. Он напомнил, что по народной программе партии в регионе создана сеть учреждений, где высококвалифицированную помощь получают будущие мамы и малыши. 74 женские консультации и десять центров репродуктивного здоровья работают на базе перинатальных центров в Щелково, Коломне, Наро‑Фоминске, Балашихе и других городах.
Из 26 роддомов шесть являются специализированными перинатальными центрами.
«За сухими цифрами стоят реальные человеческие истории: тысячи семей, которые стали родителями благодаря новейшим медицинским технологиям. Неонатальный скрининг новорожденных, который раньше был малодоступен, теперь проводят всем новорожденным. Он позволяет выявить заболевания задолго до появления симптомов и вовремя начать лечение. В этом году на него выделят из бюджета свыше трехсот миллионов рублей», — сообщил Андрей Голубев.
Одна из самых сложных задач подмосковной медицины — работа с недоношенными детьми. Ежегодно в регионе появляется на свет свыше четырех тысяч таких малышей, из них пятая часть — с экстремально низкой массой тела. И врачи спасают почти всех — 97%.
Для многодетной мамы Татьяны Салтыковой из Орехово-Зуево в перинатальном центре в Балашихе сбылись мечты о здоровых детях. Все четверо ее малышей появились на свет здесь. Когда стало ясно, что вторая дочка родится раньше срока, сомнений не было — только в Балашиху, вспоминает женщина. Татьяна знает врачей, лежала на сохранении и видела, как они работают.
«С пятым ребенком я снова доверилась центру. Для меня было важно, чтобы была детская реанимация. Мои последние роды прошли в конце марта, с осложнениями, но завершились благополучно благодаря слаженной работе персонала. За что огромное спасибо. Слава Богу, все хорошо, и я себя уже хорошо чувствую», — поделилась мама теперь уже пятерых детей.
Московский областной перинатальный центр в Балашихе стал одним из ведущих центров страны, где спасают и выхаживают новорожденных с экстремально низкой массой тела. Здесь работают высококлассные специалисты, для которых регион в свою очередь предоставляет различные меры соцподдержки.
Заведующая отделением новорожденных Мария Морозова — получатель соципотеки. В Балашихинском центре она работает с 2020 года, на участие в программе льготной ипотеки подала в 2025 году.
«Купила квартиру в Балашихе. Теперь мой дом здесь — рядом с любимой работой. Поэтому прихожу в центр пешком или приезжаю на велосипеде. И горжусь, что стала частью прославленного перинатального центра», — говорит врач.
По программе «Социальная ипотека» врачам компенсируют половину первоначального взноса и в течение 10 лет выплачивают компенсацию основного долга. Получатель ипотеки платит только проценты по кредиту.
По словам депутата Андрея Голубева, благодаря различным мерам соцподдержки в регионе наметился рост числа врачей и среднего медперсонала. Также он напомнил, что в Подмосковье помогают тем, кто мечтает о ребенке, но не может стать родителями. Репродуктивное здоровье можно проверить бесплатно — эта оценка введена в программу диспансеризации.
«За счет фонда ОМС проводим ЭКО, из областного бюджета выделили в этом году средства на пять с половиной тысяч таких процедур», — сообщил Андрей Голубев.
На форуме «Единой России», прошедшем недавно в Нижнем Новгороде, партия вместе с правительством РФ подвела итоги выполнения народной программы по направлению «Молодежь и дети». Секретарь Генсовета Владимир Якушев отметил успехи регионов в развитии социальной инфраструктуры для детей и молодежи. Он также напомнил, что уже ведется сбор предложений жителей регионов в новую народную программу партии. Он проходит на сайте естьрезультат.рф.