Народная программа: в Подмосковье создана одна из самых эффективных систем родовспоможения

В Подмосковье создана одна из самых эффективных систем родовспоможения. В том числе благодаря системе здравоохранения за последние пять лет число жителей в регионе выросло на 340 тысяч и приблизилось к отметке в девять миллионов.

«За сухими цифрами стоят реальные человеческие истории: тысячи семей, которые стали родителями благодаря новейшим медицинским технологиям. Неонатальный скрининг новорожденных, который раньше был малодоступен, теперь проводят всем новорожденным. Он позволяет выявить заболевания задолго до появления симптомов и вовремя начать лечение. В этом году на него выделят из бюджета свыше трехсот миллионов рублей», — сообщил Андрей Голубев.

С начала этого года в Московской области родилось уже около 10 тысяч детей, а в прошлом году порядка — 70 тысяч. Кроме этого, около миллиона жителей обследовали свое репродуктивное здоровье. Такие данные озвучил депутат Мособлдумы от «Единой России» Андрей Голубев. Он напомнил, что по народной программе партии в регионе создана сеть учреждений, где высококвалифицированную помощь получают будущие мамы и малыши. 74 женские консультации и десять центров репродуктивного здоровья работают на базе перинатальных центров в Щелково, Коломне, Наро‑Фоминске, Балашихе и других городах.

Одна из самых сложных задач подмосковной медицины — работа с недоношенными детьми. Ежегодно в регионе появляется на свет свыше четырех тысяч таких малышей, из них пятая часть — с экстремально низкой массой тела. И врачи спасают почти всех — 97%.

Для многодетной мамы Татьяны Салтыковой из Орехово-Зуево в перинатальном центре в Балашихе сбылись мечты о здоровых детях. Все четверо ее малышей появились на свет здесь. Когда стало ясно, что вторая дочка родится раньше срока, сомнений не было — только в Балашиху, вспоминает женщина. Татьяна знает врачей, лежала на сохранении и видела, как они работают.

«С пятым ребенком я снова доверилась центру. Для меня было важно, чтобы была детская реанимация. Мои последние роды прошли в конце марта, с осложнениями, но завершились благополучно благодаря слаженной работе персонала. За что огромное спасибо. Слава Богу, все хорошо, и я себя уже хорошо чувствую», — поделилась мама теперь уже пятерых детей.

Московский областной перинатальный центр в Балашихе стал одним из ведущих центров страны, где спасают и выхаживают новорожденных с экстремально низкой массой тела. Здесь работают высококлассные специалисты, для которых регион в свою очередь предоставляет различные меры соцподдержки.

Заведующая отделением новорожденных Мария Морозова — получатель соципотеки. В Балашихинском центре она работает с 2020 года, на участие в программе льготной ипотеки подала в 2025 году.

«Купила квартиру в Балашихе. Теперь мой дом здесь — рядом с любимой работой. Поэтому прихожу в центр пешком или приезжаю на велосипеде. И горжусь, что стала частью прославленного перинатального центра», — говорит врач.

По программе «Социальная ипотека» врачам компенсируют половину первоначального взноса и в течение 10 лет выплачивают компенсацию основного долга. Получатель ипотеки платит только проценты по кредиту.