Сегодня 14:27 Народная программа: в Подмосковье рекордный 50% прирост стобалльников по ЕГЭ Фото: Пресс-служба "Единой России" г.о. Богородский Подмосковье

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Количество стобалльников в регионе выросло наполовину по сравнению с прошлым годом — экзамены с достойными результатами сдали более тысячи учеников. Высокобалльниками, набравшими 80 и более баллов, стали 7,7 тысячи выпускников — каждый пятый. Отмечен также рост средних баллов по естественно-научным и техническим предметам — физике, биологии, информатике и математике.

По словам депутата Мособлдумы Линары Самединовой, результат во многом стал возможен благодаря целевому подходу — кадры готовят еще со школьной скамьи. «Образование в регионе синхронизировано с потребностями экономики и организовано по отраслевому принципу — это положение включено в народную программу „Единой России“ и стало основой развития образовательной среды. Единая модель профориентации охватывает 90% школ Подмосковья. Каждая заключила соглашение о сотрудничестве с профильным вузом и профильным работодателем. Кроме того, в Подмосковье открыто более 500 центров инженерного образования, кружки и секции посещают более миллиона детей. Это позволяет школьникам осознанно выбирать профессию, а региону — готовить востребованные кадры», — отмечает Самединова. В Балашихе по итогам ЕГЭ в 2026 году максимальные 100 баллов получили 57 выпускников. Пять школьников показали высший результат сразу по двум предметам, а одна выпускница — Анастасия Леденкова — набрала 300 баллов по русскому языку, профильной математике и физике, войдя в топ-4 Подмосковья. Девушка планирует поступать в МГУ на факультет искусственного интеллекта.

«Для меня важно, что ведущий вуз России предоставляет возможности практики в ведущих компаниях страны и стажировки за границей. А искусственный интеллект я выбрала, потому что это достаточно новое направление — интересное, современное, оно еще долго будет актуальным», — поделилась выпускница. В Богородском округе в этом году финишную черту школьного образования пересекли 804 одиннадцатиклассника: 19 стобалльных результатов на Едином государственном экзамене. Среди них Роман Марков, ученик социально-экономического класса Центра образования № 10. Молодой человек поступил на факультет мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова. «История увлекла меня еще в седьмом классе: учительница очень интересно вела уроки. Позже, после просмотра документального фильма о Петре Первом, я заинтересовался предметом серьезнее. Именно тогда захотелось изучать историю», — отмечает Роман Марков.