Народная программа: в Подмосковье из аварийного жилья переехали 30 тысяч человек

В Подмосковье за пять лет по народной программе «Единой Росии» из аварийного жилья в новое переехали более 30 тысяч человек. Всего в регионе расселено более 500 тысяч квадратных метров непригодных для проживания квартир.

В планах до 2032 года — переселить еще почти 43 тысячи человек из 700 тысяч квадратных метров жилищного фонда, признанного аварийным. Как отметил депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Колунов, решение жилищных проблем граждан — один из приоритетов народной программы «Единой России».

«В 2025 году в масштабах всей страны из „аварийки“ переселили 98 тысяч человек при плане в 7,7 тысячи. И наше Подмосковье здесь — в числе лидеров. Только в прошлом году из аварийного жилья переселили более 11 тысяч жителей, аналогичный результат ожидается и в 2026 году. И это результат работы народной программы „Единой России“, результат работы нашей партии», — прокомментировал парламентарий.

Он уточнил, что для решения этого вопроса ведется постоянная законодательная работа.

«Вместе с Минстроем фракция „Единая Россия“ в Госдуме продолжает прорабатывать законодательные инициативы, призванные донастроить программы переселения. Одна из них, например, усовершенствует порядок расчета компенсации за изъятие аварийного жилья при переселении», — дополнил депутат.

Нередко благодаря программе жители получают не просто равноценные метры, но и расширяют жилплощадь в соответствии с существующими нормативами. Одна из участниц программы жительница Электрогорска Олеся Злобова рассказала, что семье выдали квартиру, площадь которой вдвое превышала прежнюю.

«Раньше мы ютились в комнате площадью всего 23 квадратных метра в старом доме, где бытовые условия оставляли желать лучшего. Благодаря программе мы получили жилищный сертификат почти на два миллиона рублей. Все оформили очень быстро, и результат превзошел ожидания: мы переехали в просторную двухкомнатную квартиру в новостройке», — отметила Олеся Злобова.

А Вера Анатольевна из Котельников получила благоустроенную квартиру в новостройке в микрорайоне Парковый, в которую переехала из аварийного дома. Переезд стал особенным еще и потому, что в этот же дом заселились и ее соседи.

«Квартира теплая, светлая, планировка удобная. Но главное — мы здесь не чужие. Рядом живут те, с кем прошли годы, с кем работали на родной земле. Это дорогого стоит», — поделилась Вера Анатольевна.

С 2022 года в Котельниках за счет расселения аварийного фонда улучшили жилищные условия 730 жителей, расселено 19 многоквартирных домов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что самым востребованным способом переселения из аварийного жилья являются сертификаты, которые позволяют жителям выбрать квартиру сразу в удобном для себя месте, не дожидаясь строительства нового дома. По нему можно приобрести готовое жилье в новостройке на территории любого округа Московской области — с отделкой, без отделки или в ипотеку. Кроме того, переселенцы имеют возможность купить жилье и меньшей площади, но для этого им нужно соблюсти нормы постановки на учет в качестве нуждающегося. Остаток выкупной собственности можно потратить на улучшение жилищных условий — например, сделать ремонт, купить мебель или потратить деньги по своему усмотрению.

Напомним, в середине марта «Единая Россия» провела в Ростове-на-Дону окружной отчетно-программный форум «Есть результат!», который был посвящен выполнению народной программы в сфере ЖКХ и жилищного строительства. Федеральное правительство отчиталось перед партией о работе в этой сфере за пять лет.