Народная программа: в Московской области число социальных предприятий за пять лет выросло вдвое

Подмосковье занимает лидирующие позиции среди регионов по социальному предпринимательству. За последние пять лет количество социальных предприятий в регионе выросло вдвое и приблизилось к тысяче. На поддержку этого направления по народной программе «Единой России» из регионального бюджета направили почти 900 миллионов рублей — в форме грантов и субсидий.

Депутат Мособлдумы от «Единой России», член комитета по социальной политике и здравоохранению Татьяна Карзубова отметила, что развитие социального предпринимательства способствует продвижению инклюзивных инициатив, расширению социальных услуг и экологических проектов. «Удвоение числа социальных предприятий за пять лет — наглядное подтверждение эффективности народной программы „Единой России“. Благодаря ей почти каждый субъект малого или среднего бизнеса получает адресную финансовую помощь: не только крупные гранты, но и льготное кредитование — под 2% годовых. Это дает социальным проектам устойчивость и возможность развиваться», — подчеркнула Татьяна Карзубова.

Фото: архив медцентра «Дочки-матери»

В числе таких предприятий — центр «Дочки-Матери» в Подольске. Здесь оказывают медпомощь льготным категориям граждан: от простых инъекций до диагностики и экстренной помощи. «Статус социального предприятия позволил нам получить микрозаймы, гранты и субсидии на закупку современного оборудования. Теперь услуги центра стали доступнее для инвалидов, ветеранов и детей-сирот. Качественная медицина должна быть нормой, а не привилегией», — считает руководитель центра Кристина Сотникова. Она пояснила, что для людей, которым помогает их центр, действуют скидки на услуги. Дети-инвалиды, сироты и ветераны ВОВ платят за лечение почти на 40% меньше. Также скидки положены участникам боевых действий и ветеранам труда. Дважды в год по программе «Будем здоровы» все льготники могут пройти в центре бесплатное обследование, а остальные жители — со скидкой 50%. По программе «Будущая мама» предоставляется скидка 30% на все обследования.

Фото: архив ООО «ХИТ»

В Солнечногорске работает медицинский центр «ХИТ». Благодаря статусу «социальное» у предприятия есть возможность предоставлять скидки для многодетных и малоимущих семей, инвалидов, пенсионеров, детей-сирот и ветеранов. Генеральный директор Иван Хасай рассказал, что компания также сотрудничает с центрами занятости — оказывает медицинское и профориентационное сопровождение людям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Фото: пресс-служба администрации г. о.Балашиха

Господдержка помогает соцпредприятиям в сфере спорта. В Балашихе в спортшколе боевых искусств Дмитрия Яковлева две тысячи детей занимаются тхэквондо, кикбоксингом, самбо, дзюдо и художественной гимнастикой, побеждая на соревнованиях от Кубка России до первенств Европы и мира. Господдержка помогла школе покрыть расходы на аренду и закупку оборудования. В школе можно получить семейные скидки: 25% для второго ребенка, 35% — для третьего, предусмотрены также дополнительные скидки для многодетных семей и детей участников СВО. «Мы дважды использовали субсидию в 500 тысяч рублей. Господдержка — серьезное подспорье для социального бизнеса. В этом году планируем подать заявку на субсидию до 2 млн рублей. Это даст возможность увеличить число детей, которые смогут у нас заниматься», — говорит руководитель учреждения, заслуженный мастер спорта Дмитрий Яковлев. В Московской области народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму и Мособлдуму в 2021 году, выполнена на 98%. В нее вошли около 780 тысяч наказов жителей. Сегодня партия на основе предложений жителей формирует новую народную программу, в которой будут зафиксированы задачи на следующие пять лет. Документ также будет синхронизирован с национальными целями, обозначенными Президентом, лидером партии Владимиром Путиным. Каждый может внести свои инициативы любым удобным способом — на сайте естьрезультат.рф, в общественных приемных партии во всех городах Московской области или по бесплатному номеру «горячей линии» 8-800-200-89-50.