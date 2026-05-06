Сегодня 16:13 Народная программа: в этом году в Подмосковье откроют 4 школы креативных индустрий

Создать условия для производства семейных отечественных фильмов и мультфильмов, продолжить ремонт и оснащение учреждений культуры, обеспечить их сертификацию на площадках «Яндекса» и «ВКонтакте» предложили участники форума «Есть результат!», где представители «Единой России» и правительства страны подвели итоги выполнения народной программы по направлению «Здоровая семья».

Говоря о результатах работы, вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, за последние пять лет удалось заложить фундамент для будущего развития отрасли. «Создано, реконструировано и капитально отремонтировано более трех тысяч объектов культуры, современное оборудование получили более семь тысяч организаций, поддержано около 10 тысяч творческих проектов и программ», — сказала вице-премьер. Татьяна Голикова напомнила, по проекту «Культура малой Родины», инициированному «Единой Россией», провели ремонт и оснастили новым оборудованием свыше 8 тысяч местных домов культуры по всей стране. «В этом году в программе будут участвовать еще почти полторы тысячи ДК», — сообщила она.

В Московской области за пять лет капитально отремонтировали порядка 30 домов культуры и детских школ искусств. Текущий ремонт проведен в 15 сельских ДК. Создано более 30 модельных библиотек, которые стали современными творческими пространствами с зонами для работы, мастер-классов и досуга. В этом году по народной программе партии в Дубне, Королеве, Красногорске и Пушкинском округе появятся четыре школы креативных индустрий. Как сообщила депутат Мособлдумы от «Единой России» Линара Самединова, они будут готовить профильных специалистов по самым востребованным направлениям: от IT и цифрового дизайна до современного видеопроизводства и медиа. Обучение возможно как на бюджетной, так и внебюджетной основе. Две такие школы — в Орехово-Зуеве и Электростали — уже успешно работают и готовят специалистов по направлениям «Дизайн», «Электронная музыка», «Звукорежиссура», фото- и видеопроизводство, графический дизайн. По словам Линары Самединовой, господдержка этого направления стала возможной благодаря федеральному и региональному законам по креативным (творческим) индустриям, принятым по поручению президента Владимира Путина. «Сегодня творческие индустрии — это полноправный и один из самых динамичных секторов экономики Подмосковья. Перед нами стоит амбициозная задача — превратить таланты и идеи наших ребят в реальный экономический продукт, востребованный на рынке», — сказала депутат, добавив, что Подмосковье уже сейчас входит в топ-3 регионов страны по количеству креативных компаний, в регионе их больше 22 тысяч.

По словам Самединовой, этот результат достигнут в том числе благодаря законодательной работе. «Мособлдума по инициативе „Единой России“ приняла ряд нормативных актов. К примеру, был принят первый фундаментальный закон о театральной деятельности. Закон о креативных индустриях — тоже новое направление, на стыке сферы культуры и предпринимательства. Обновлен, можно сказать, что заново написан, региональный закон о народных художественных промыслах. И о музейном деле, о библиотечном деле. И это только за последние пять лет», — рассказала депутат. Сегодня «Единая Россия» формирует новую народную программу на следующие пять лет. Внести свои предложения можно в электронном виде — на сайте естьрезультат.рф, в общественных приемных партии в любом муниципалитете Подмосковья, а также по телефону «горячей линии» 8-800-200-89-50.