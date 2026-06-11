Народная программа улучшила качество услуг в Зарайске

На форуме «Есть результат!», который прошел в Москве, подвели итоги реализации народной программы «Единой России» и обсудили новые направления ее развития. Одной из ключевых тем стало совершенствование цифровых сервисов, которыми сегодня активно пользуются жители муниципального округа Зарайск.

Участники форума уделили особое внимание развитию электронных услуг, защите персональных данных и повышению доступности цифровых технологий. Как отметили представители партии, принцип «государство для человека» остается основой работы на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Результаты этой работы жители муниципального округа Зарайск могут увидеть в деятельности местного многофункционального центра. Сегодня через МФЦ доступно более 250 региональных и муниципальных услуг. Здесь можно оформить пособия и льготы, подать документы на получение мер социальной поддержки, а также воспользоваться электронными сервисами Московской области. Специалисты центра помогают посетителям освоить цифровые инструменты и получить необходимые услуги в удобном формате.

«За пять лет работа МФЦ в Зарайске сильно изменилась благодаря программе „Единой России“ „Государство и человек“. Сегодня 60% услуг жители получают онлайн через портал госуслуг Московской области или приложение „Добродел“. С начала года мы обработали уже более 48 тысяч заявлений. Конечно, остаются те, кому нужна помощь — пенсионеры, люди без доступа к интернету. Для них в нашем офисе работают смарт-зоны, консультанты всегда помогут. Это и есть результат цифровизации, который видят и чувствуют зарайцы», — отметила директор МКУ «МФЦ муниципального округа Зарайск» Ирина Юркова.

По данным центра, электронные сервисы позволяют значительно сократить время получения услуг. Многие вопросы жители могут решить дистанционно, а запись на прием доступна через интернет. Это помогает избежать ожидания и сделать взаимодействие с государственными структурами более удобным.

«В МФЦ Зарайска я обращаюсь регулярно: то справку оформить, то пособие. Раньше очереди были по полчаса, а то и больше. Сейчас ситуация изменилась. В зоне электронной очереди всегда есть консультант, который подойдет, объяснит, поможет через портал госуслуг подать заявление. Можно заранее записаться через приложение — и это очень удобно», — рассказала жительница муниципального округа Зарайск Ольга Морозова.

Работа по развитию цифровых сервисов продолжится. Сейчас партия формирует новую народную программу. Жители муниципального округа Зарайск могут направить свои предложения по вопросам благоустройства, дорожной инфраструктуры, социальной поддержки, а также дальнейшего совершенствования государственных и муниципальных услуг через общественную приемную партии, по телефону горячей линии или с помощью электронной формы на официальном сайте.