Народная программа помогла внедрить современные сервисы для жителей Химок

В Химках, как и во всем регионе, продолжают развивать систему государственных и муниципальных услуг. Сегодня в округе работают пять офисов МФЦ, где ежедневно оказывают около 1600 услуг.

За последние десять лет сюда обратились более 4,5 миллиона заявителей. Итоги Народной программы партии «Единая Россия» по направлению «Государство и человек» представили на федеральном форуме «Есть результат!».

Развитие цифровых сервисов и повышение доступности государственных услуг входит в число направлений Народной программы «Единой России». За последние десять лет в Химках открыли дополнительные офисы МФЦ в Левобережном, Сходне и Брехово, что позволило сделать услуги ближе для жителей разных микрорайонов.

«Сейчас многие вопросы, на решение которых раньше уходило несколько дней, можно оформить за одно посещение или вообще онлайн. Это действительно экономит время и делает получение услуг гораздо удобнее», — поделился житель Химок Михаил Соболев.

Наиболее востребованными услугами остаются подтверждение личности на портале Госуслуг, регистрация по месту жительства, оформление права собственности, получение гражданства для детей и оформление российских паспортов. За последние годы перечень сервисов значительно расширился: жители могут получить консультации по мерам поддержки участников СВО и их семей, воспользоваться услугами ЗАГС, оформить апостиль документов и даже дистанционно связаться с управляющей компанией.

«Главная задача таких изменений — сделать взаимодействие жителей с государственными службами максимально простым и удобным. Сегодня многие услуги доступны в цифровом формате, а МФЦ остаются надежной точкой поддержки для тех, кому нужна помощь специалистов», — отметил лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов.

В Подмосковье Народная программа по направлению «Государство и человек» выполнена на 98 процентов. За пять лет число электронных услуг выросло с 236 до 425, а региональный портал госуслуг сегодня объединяет более 8,7 миллиона пользователей. Благодаря цифровизации нагрузка на МФЦ сократилась почти на 40 процентов, а многие меры поддержки жители получают в проактивном режиме — без подачи дополнительных заявлений.