Сельское хозяйство сегодня — локомотив экономики и предмет национальной гордости, поэтому «Единая Россия» и федеральное правительство будут и дальше уделять особое внимание формированию продовольственного суверенитета, заявил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев на отчетно-программном форуме «Есть результат!», где партия вместе с кабмином подвели итоги выполнения народной программы по вопросам развития села за пять лет.

«Россия на данный момент обеспечивает себя зерном на 169% и мясом на 101,7%. Мы — мировой лидер по экспорту пшеницы. Как отметил наш Президент, российское зерно, растительные масла, рыбу, кондитерские изделия и другие товары знают и любят более чем в 160 странах мира. За этими рекордами стоят конкретные решения „Единой России“. Вместе с Правительством мы обеспечили аграриям беспрецедентную господдержку — порядка 665 миллиардов рублей федеральных средств только в прошлом году», — сообщил он.

В свою очередь вице-премьер Дмитрий Патрушев акцентировал, что «Единая Россия» выступает партнером Правительства в развитии АПК и глубоко погружена в ситуацию на местах — это позволяет Кабмину формировать проекты и госпрограммы с акцентом на важное для людей.

По его словам, объем государственной поддержки АПК в последние годы превышает полтриллиона рублей ежегодно — это заслуга законотворческой деятельности «Единой России».

В отрасль активно внедряются современные технологии: в сельском хозяйстве используют цифровые платформы, системы автопилотирования, искусственный интеллект и роботизированное оборудование, заметил зампред Правительства.

«В горизонте 2030 года перед нами стоят крайне серьезные задачи, связанные с сохранением доли сельского населения, увеличением количества благоустроенного жилья, повышением обеспеченности кадрами и привлечением в отрасль молодежи», — сказал Дмитрий Патрушев.