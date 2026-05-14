Народная программа: Подмосковье — крупнейший регион по переработке сельхозпродукции в стране
Сельское хозяйство сегодня — локомотив экономики и предмет национальной гордости, поэтому «Единая Россия» и федеральное правительство будут и дальше уделять особое внимание формированию продовольственного суверенитета, заявил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев на отчетно-программном форуме «Есть результат!», где партия вместе с кабмином подвели итоги выполнения народной программы по вопросам развития села за пять лет.
«Россия на данный момент обеспечивает себя зерном на 169% и мясом на 101,7%. Мы — мировой лидер по экспорту пшеницы. Как отметил наш Президент, российское зерно, растительные масла, рыбу, кондитерские изделия и другие товары знают и любят более чем в 160 странах мира. За этими рекордами стоят конкретные решения „Единой России“. Вместе с Правительством мы обеспечили аграриям беспрецедентную господдержку — порядка 665 миллиардов рублей федеральных средств только в прошлом году», — сообщил он.
В свою очередь вице-премьер Дмитрий Патрушев акцентировал, что «Единая Россия» выступает партнером Правительства в развитии АПК и глубоко погружена в ситуацию на местах — это позволяет Кабмину формировать проекты и госпрограммы с акцентом на важное для людей.
По его словам, объем государственной поддержки АПК в последние годы превышает полтриллиона рублей ежегодно — это заслуга законотворческой деятельности «Единой России».
В отрасль активно внедряются современные технологии: в сельском хозяйстве используют цифровые платформы, системы автопилотирования, искусственный интеллект и роботизированное оборудование, заметил зампред Правительства.
«В горизонте 2030 года перед нами стоят крайне серьезные задачи, связанные с сохранением доли сельского населения, увеличением количества благоустроенного жилья, повышением обеспеченности кадрами и привлечением в отрасль молодежи», — сказал Дмитрий Патрушев.
Комментируя итоги федерального форума, координатор партийного проекта «Российское село», сенатор от Московской области Александр Двойных отметил, что Подмосковье сегодня — крупнейший регион по переработке сельскохозяйственной продукции. Здесь производится пятая часть всего отечественного сыра: рост производства — 156% за пять лет. По объему тепличного производства Московская область занимает первое место в стране.
«Московская область лидирует и по стоимости экспортной тонны. Это говорит о том, что регион экспортирует за рубеж не сырье, а продукцию с высоким уровнем переработки, тем самым получая максимальную бюджетную прибыль. И за этими цифрами стоит труд тысяч жителей Подмосковья, крестьянско-фермерских хозяйств, переработчиков сельхозпродукции», — подчеркнул Александр Двойных.
Он напомнил, что по народной программе «Единой России» для сельхозпроизводителей региона предусмотрено около 40 видов мер господдержки — субсидий и грантов. Фермеры могут получить выплаты в размере до 10 млн рублей. Также регион компенсирует аграриям от 20% до 50% затрат на приобретение сельхозтехники и оборудования.
Одним из получателей государственной помощи стало крестьянско-фермерское хозяйство в Солнечногорске — здесь круглогодично выращивают малька различных пород рыб. Предприятие сотрудничает с научными центрами Московской области по вопросам селекции и экологической безопасности, а также участвует в программе восполнения водных биоресурсов, ежегодно передавая часть выращенного молодняка для зарыбления муниципальных водоемов Подмосковья.
Управляющий производством Данила Марков рассказал, что хозяйство уже второй год получает региональную субсидию на модернизацию оборудования и приобретение специализированных кормов.
«Это, безусловно, хорошая поддержка от государства, потому что корма постоянно дорожают и отнимают основную часть бюджета. Обновили также оборудование. Благодаря этому нарастили производственную мощность до 1 млн мальков в год, в перспективе планируем вырасти до 2,5–3 млн и создать цеха по производству уже товарной рыбы», — пояснил представитель предприятия.
«Единая Россия» формирует новую народную программу на следующие пять лет. Более 27 тысяч жителей Подмосковья уже внесли в нее свои предложения. Направить идеи и инициативы можно в электронном виде — на сайте естьрезультат.рф, в общественных приемных партии в любом муниципалитете региона, а также по телефону «горячей линии» 8-800-200-89-50.