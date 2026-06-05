Сегодня 10:45 Народная программа партии в Раменском выполнена на 98% 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации г. о. Раменское Подмосковье

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«Единая Россия» отчитывается перед жителями о выполнении Народной программы, сформированной по наказам избирателей в 2021 году. 2 июня в Красногорске прошел форум «Подмосковье. Есть результат», где подвели итоги: из 780 тысяч наказов жителей региона выполнено 98%.

Секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Брынцалов отметил, что произошло серьезное обновление первичного звена здравоохранения Подмосковья. На форуме также подчеркнули, что Московская область стала одним из самых привлекательных регионов для жизни и лидером страны по многим направлениям — от экономики до социальной сферы и качества городской среды.

Депутат Государственной Думы Александр Коган добавил, что яркими пунктами программы стали строительство и ремонт объектов здравоохранения, а также благоустройство парков. Жители Раменского округа активно участвовали в реализации Народной программы. Благодаря партии был сделан капитальный ремонт исторического здания терапевтического корпуса Раменской больницы. Главный врач Раменской больницы Сергей Маркитан отметил: «В рамках Народной программы мы создали современный лечебный кластер. Мы хотим сказать большое спасибо за то, что привели в порядок этот корпус». Терапевтический корпус рассчитан на 175 мест круглосуточного стационара. Здесь заменили все коммуникации, сделали удобную планировку и создали необходимые условия для полного цикла лечения. Пациентка Татьяна Ципотей поделилась впечатлениями: «Хорошо, я, как на курорте. Я в восторге от ремонта».

Всего в Раменском округе в рамках Народной программы построили три новых объекта здравоохранения — поликлиники и больницы, а также отремонтировали 15 учреждений. В Московскую область привлечено около 57 тысяч медицинских специалистов. Однако, по словам жителей, не все вопросы еще решены. Жительница Раменского округа Валентина Хламцова отметила: «Не хватает врачей, специалистов». Поэтому жители продолжают вносить свои предложения в новую Народную программу «Единой России». Уже собрано свыше 100 тысяч инициатив, охватывающих все сферы жизни, но развитие здравоохранения остается в приоритете. Свои идеи можно направить в муниципальные общественные приемные партии, по телефону горячей линии 8-800-200-89-50 или через электронную форму на сайте естьрезультат.рф.