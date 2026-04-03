Народная программа: объем помощи семьям с детьми в Подмосковье увеличился в 4 раза

Финансирование мер поддержки семей с детьми в Подмосковье увеличилось почти в четырез раза благодаря народной программе. В «Единой России подвели итоги работы за пять лет.

В Московской области объемы помощи семьям с детьми из бюджета увеличились почти в четыре раза за последние пять лет. А число многодетных семей — более чем на треть. Сейчас подмосковных семьях воспитывается около 1,8 миллиона детей. И свыше 360 из них — в многодетных семьях. По словам депутата Мособлдумы от «Единой России» Линары Самединовой, во многом таких результатов удалось достичь благодаря системе мер комплексной социальной поддержки.

«Когда видишь, как наш регион становится лидером страны по приросту населения, понимаешь: это один из главных индикаторов доверия людей. Они выбирают нашу область для жизни, для рождения детей, для своего будущего. За каждой новой школой, детским садом или современной поликлиникой стоит запрос конкретной семьи. Именно из таких наказов и состоит народная программа „Единой России“», — отметила депутат.

По ее словам, средства льготных программ направляются напрямую в семьи — на питание, проезд, коммунальные платежи, школьную форму, отдых и оздоровление. В числе основных мер она назвала материнский капитал, обеспечение жильем и земельными участками многодетных семей, семейную ипотеку и другие льготы.

Одной из семей, получивших поддержку, стала семья Куракиных. Мама пятерых детей Елена Куракина вспоминает, как раньше они жили в 42-метровой квартире. А теперь — в новой, в современном районе, рядом школа, детские площадки, до метро около 15 минут пешком. По словам Елены, это не просто улучшение условий — для всей семьи началась новая жизнь.

«Я думала, что такое уже невозможно, а на самом деле невозможно передать словами нашу радость!», — делится эмоциями женщина.

Многодетная мама отмечает, что большую роль играют и повседневные меры поддержки. Бесплатный проезд по соцкарте позволяет семье серьезно экономить — все пятеро детей регулярно ездят в Москву на занятия и культурные мероприятия. А частичная компенсация за коммунальные услуги помогает закрывать базовые расходы.

Депутат Линара Самединова пояснила также, что многодетные и семьи с невысокими доходами имеют право на бесплатное посещение музеев, парков, выставок и компенсацию стоимости путевок в санатории. И меры поддержки постоянно расширяются.

«Партия продвигает принцип: „плюс ребенок — плюс ресурс“, чтобы с рождением каждого следующего ребенка семья получала дополнительную поддержку. На недавнем заседании Мособлдумы мы официально закрепили статус „студенческой семьи“. Помимо федерального материнского капитала, молодые семьи при рождении ребенка получают региональную выплату в размере 300 тысяч рублей», — сообщила депутат.

Также с этого года многодетные семьи, воспитывающие четырех и более детей, могут получить ежегодную компенсацию части стоимости обучения в колледжах, напомнила Самединова.

Народная программа партии, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Государственную думу в 2021 году, в Подмосковье выполнена более чем на 93%. Партия приступила к формированию новой народной программы. В основу документа лягут предложения жителей и отраслевых экспертов.