Народная дружина задержала 23 нелегальных мигранта в Балашихе

В городском округе Балашиха проводятся оперативно-профилактические мероприятия по выявлению и предотвращению фактов нелегальной миграции. Рейд прошел на рынке в микрорайоне Салтыковка при участии представителей Народной дружины и при поддержке сотрудников управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области.

Были проверены 34 человека. По результатам мероприятия 23 иностранца доставлены в отдел полиции, на 11 из них составлены административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение правил пребывания). Кроме того, народными дружинниками был задержан семь человек за употребление спиртных напитков в общественных местах.

Народная дружина городского округа Балашиха создана в 2018 году. В настоящее время она сосредоточена на предупреждении и локализации уличной преступности, а также на поддержании межнационального мира и согласия в обществе.