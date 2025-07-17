Народная дружина в Химках вошла в число лучших в Подмосковье

В Химках отметили эффективность деятельности добровольной народной дружины. Оценку озвучили на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между ГУРБ Подмосковья и Главным управлением Банка России по Центральному федеральному округу.
Руководитель ГУ Банка России по ЦФО Рустэм Марданов положительно оценил вклад химкинской народной дружины в обеспечение общественного порядка. Об этом он заявил в рамках официального мероприятия по подписанию соглашения о взаимодействии с Главным управлением региональной безопасности Московской области.
В состав дружины в Химках входят 12 человек, включая 10 мужчин и 2 женщин. Они помогают полицейским охранять порядок в местах массового пребывания граждан, участвуют в патрулировании парков, зон отдыха и проводят профилактические рейды на железнодорожных станциях.
Деятельность добровольцев координирует депутат Совета депутатов Артур Каримов. К добровольной охране порядка могут присоединиться все желающие старше 18 лет. Для подачи заявки необходимо написать на электронную почту: artur_mka@mail.ru.
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