Народная дружина в Дубне объявила о приеме новых активистов

В Дубне возрождают народные дружины: добровольцев ждут в администрации. Институт народных дружин активно возрождается в Подмосковье: Дубна присоединилась к движению и приглашает добровольцев вступать в отряд по охране общественного порядка.

Сейчас в его составе всего четверо активистов, но стать дружинником может любой совершеннолетний — не только мужчины, но и женщины, прошедшие специальное обучение и готовые внести вклад в защиту спокойствия жителей родного города.

Добровольцы в составе полицейского патруля несут службу на всех массовых мероприятиях Дубны в любую погоду. Чтобы быть готовыми к реальной работе, они проходят подготовку вместе с полицейскими: изучают приемы борьбы и правовые аспекты.

«Они изучают Кодекс об административных правонарушениях в отношении работы на улице. То есть те нарушения, которые выявляются в ходе несения службы на массовых мероприятиях — курение, распитие, нецензурная брань», — пояснил заместитель главы городского округа Дубна Алексей Брызгалов.

Народных дружинников легко узнать в толпе по специальным нашивкам на одежде. К ним можно обратиться за помощью: они обучены и могут реально защитить того, кто в этом нуждается.

Для желающих вступить в ряды дружины открыт набор. Записаться можно в администрации г. о. Дубна (ул. Академика Балдина, д. 2, каб. 502) или по телефону: 8(49621) 218-05-05 (доп. 345).