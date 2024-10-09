Народная дружина провела в Егорьевске рейд по выявлению нелегальных мигрантов

На борьбу с нарушением общественного порядка в городе вышла возрожденная народная дружина. Активисты помогают полиции ловить хулиганов и нелегальных мигрантов.

Патрулировать улицы жители Егорьевска хотят сами и делают это регулярно. На рейды выходят после основной работы, когда на улицах темнеет. Дружинники признаются, что жертвуют своим отдыхом ради безопасности близких.

«Мы хотим, чтобы люди могли спокойно ходить вечером по улицам, выпускать детей во двор и не бояться за них — так, как это было тридцать лет назад», — заявил руководитель добровольной народной дружины Александр Антохин.