Народная дружина Балашихи стала лучшей в Московской области

В здании Правительства Московской области прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лучшие народные дружины Московской области», на которой Народной дружине Балашихи вручили денежный сертификат и почетную грамоту за вклад в охрану общественной безопасности. Конкурс был организован главным управлением региональной безопасности Московской области.

В церемонии награждения приняли участие начальник управления территориальной безопасности Екатерина Демина, ее заместитель Денис Конов и командир Балашихинской народной дружины Дмитрий Манышин. Руководитель главного управления региональной безопасности Московской области Кирилл Карасев отметил, что несмотря на широкий спектр задач по обеспечению общественной и территориальной безопасности, Балашиха стабильно удерживает высокие позиции среди муниципалитетов региона.

Деятельность народной дружины осуществляется в рамках проекта Правительства Московской области «Трансформация народных дружин». Ключевым элементом проекта является межведомственное взаимодействие: администрация округа совместно с полицией, территориальными органами безопасности, МЧС и Росгвардией координирует работу дружин при обеспечении порядка на массовых мероприятиях и в целях профилактики правонарушений.

Народная дружина Балашихи представляет собой общественное объединение местных жителей, объединенных идеей борьбы с уличной преступностью и поддержания мира и порядка в городской среде.