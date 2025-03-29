Народная артистка России Елена Воробей навестила детей с ОВЗ в Химках

Елена Воробей навестила воспитанников Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации. В рамках благотворительной акции Фонд «Детки-конфетки» и Народная артистка России обеспечили детей с ограниченными возможностями здоровья новой одеждой.

«Мне кажется, что эмпатия — это та часть нашей души, которая должна быть всегда с нами. Важно оставаться человеком, который может постараться изменить чью-то жизнь, исполнить чьи-то желания», — поделилась Елена Воробей.

Фонд «Детки-конфетки» помогает детям и взрослым с ментальными и физическими заболеваниями по всей России. В штате числятся более 300 волонтеров. Они закупают лекарства, продукты и одежду

«Наша главная задача — показать, что все дети разные, но все должны быть счастливы», — отметил директор Фонда Андрей Карпов.

Ежедневно Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Химкинский» посещают более 50 детей. Педагоги помогают воспитанникам развивать мелкую моторику, речь, координацию движений, скорость реакции и другие когнитивные функции. Каждый ребенок занимается по индивидуальной программе с учетом возраста и особенностей развития.