Выездная встреча администрации с жителями прошла в поселке Селятино

Постоянные заторы из-за большегрузов в Селятине стали главной темой обсуждения на выездной администрации Наро-Фоминского округа. Проблема настолько животрепещущая, что всех желающих поучаствовать в ее обсуждении не смогло вместить фойе ДК «Мечта», и дискуссию пришлось перенести в зрительный зал.

«Проблема с заторами — это достаточно большой и сложный вопрос, который еще дополнительно рассмотрим на публичных слушаниях. После этого уже будут приняты какие-то взвешенные решения с точки зрения бюджета и мнения жителей. Найдем ту золотую середину, которая позволит решить поставленные жителями вопросы. Задача — обеспечить нормальные условия проживания, чтобы город вздохнул от лишнего транспорта», — сказал первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Кучеров.

По поручению губернатора в работе выездной администрации принял участие представитель областного Минтранса.

Профильные специалисты и заместители главы рассмотрели и другие обращения жителей, касающиеся работы жилищно-коммунальных служб, благоустройства и социальной сферы.

«Также были вопросы по работе с чернобыльцами, связанные с системой здравоохранения. Больница взяла обращения на контроль. Взяли контактные данные руководителя общественной организации чернобыльцев, чтобы выстроить с ними окончательно эту работу. В Селятине их 56 человек», — отметила заместитель главы Наро-Фоминского округа Наталья Трофимова.

Формат выездных администраций в Наро-Фоминском городском округе доказал свою востребованность и эффективность. В ближайшие недели встречи продолжатся.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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