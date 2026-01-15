Наро-Фоминскую школу для обучающихся с ОВЗ капитально отремонтируют к сентябрю

Школу для обучающихся с ОВЗ в Наро-Фоминске капитально отремонтируют к сентябрю. Там обновят фасад, кровлю, установят современное оборудование и мебель.

Школа находится на улице Калинина. В ней уже наполовину завершили демонтажные работы и приступили к отделке помещений.

Как сообщили в областном Минстрое, в здании обновят фасад, кровлю, коммуникации и сантехнику. Там появятся современные системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.

Ремонт охватит все помещения учреждения, в том числе спортивный зал и пищеблок. На территории проведут благоустройство.

Работы провводят по госпрограмме в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».