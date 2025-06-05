Наро-Фоминский театральный центр победил на всероссийском конкурсе

Всероссийский конкурс театрального искусства «Белая дверь» завершился в Сочи. В нем приняли участие представители коллектива «Клевер» из Наро-Фоминска. Они стали обладателями нескольких дипломов.

Участниками творческого состязания стали 1000 театралов из 14 коллективов со всей России. Они представили на суд жюри 39 спектаклей.

Наро-Фоминский театральный центр «Клевер» привез на конкурс пять спектаклей. Их представили на большой сцене Зимнего театра.

Результат превзошел все ожидания — труппа заняла все призовые места. Так, за спектакли «Свадьба» и «Чучело» ей вручили Гран-при и грант в 20 тысяч рублей.

Лауреатами первой степени стала старшая и средняя группы «Клевера». Также в этой категории отметили группу «Клеверята» за спектакль «Федорино горе».

Кроме того, лауреатом третьей степени оказалась младшая группа центра. Они представили на суд жюри спектакль «Если бы я был взрослым». А дипломатом второй степени стала группа «Девчата» с постановкой «Рассказы Шукшина».

«От всей души поздравляю весь коллектив театрального центра „Клевер“, а также его руководителя Валерию Тучкову и режиссеров Антона Жорова и Ксению Дряпочко с блестящими успехами на конкурсе! Желаю дальнейших побед и творческих свершений!», — сказал глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.