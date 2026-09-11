Наро-Фоминский перинатальный центр назвал самые редкие имена детей в сентябре

В начале сентября в Наро-Фоминском перинатальном центре на свет появились мальчики с редкими именами Святогор и Добромир. Об итогах первого месяца осени рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

Выбор этих самобытных имен продолжил общую тенденцию начала сезона, когда родители все чаще обращаются к славянским корням.

«При этом классические имена, такие как Полина, Александр и Виктория, остаются стабильно популярными, что говорит о гармоничном сочетании традиций и современности», — прокомментировали в перинатальном центр.

Специалисты также зафиксировали появление редких имен: Северина, Радмила, Юнона и Моника. Такое разнообразие подчеркивает стремление родителей наделить детей уникальными именами с сильной энергетикой.