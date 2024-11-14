Письма школьников из Наро-Фоминска отправили в зону СВО

В Наро-Фоминской прокуратуре провели патриотическую акцию с участием школьников «Письмо на передовую: Привет, солдат!» в историко-краеведческом музее. В мероприятии приняли участие школьники, которым рассказали о значении писем для поддержки бойцов, а также познакомили с важными событиями в зоне специальной военной операции.

Заместитель прокурора Александр Черников подчеркнул важность поддержки военных через письма. Он вручил памятные книги «Почетные граждане земли Наро-Фоминской» представителям школ и колледжей. Также Федор Пущин, учёный секретарь музея, провел Урок Мужества, где рассказал о Специальной военной операции, ее целях, задачах и мужестве солдат, сражающихся на передовой. Школьникам подробно объяснили не только историю, но и текущее положение дел, подчеркнув важность памяти о героях, которые защищают страну.

В рамках мероприятия дети узнали о гуманитарной работе, в которой участвуют местные волонтеры и поисковики из разных регионов России. Они помогают доставлять помощь и поддержку на фронт, а также восстанавливают память о подвиге бойцов. Экскурсия по выставке музея, посвященной современной военной истории, также привлекла внимание школьников. Они увидели экспонаты, такие как фрагменты беспилотников, противорадиолокационные ракеты и формы, используемые украинскими военными, а также снаряжение российских бойцов.

Все письма, написанные школьниками, будут доставлены на передовую в ближайшую гуманитарную поездку поисковиков отряда «Военная археология».

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