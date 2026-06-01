Наро-Фоминск заключил соглашение о побратимстве с Североморском

29 мая в Наро-Фоминске состоялась встреча делегаций городов-побратимов, приуроченная к 100-летию города и 9-летию Наро-Фоминского городского округа. Главным итогом стало подписание соглашения об установлении побратимских связей между Наро-Фоминском и Североморском.

Праздничные события, посвященные юбилейным датам, объединили представителей городов и муниципалитетов из разных регионов России и Белоруссии. В Наро-Фоминск прибыли делегации из Бобруйска, поселка Кантемировка, Вязьмы, района «Сокольники» города Москвы, Чистополя и Балтийска. Гости приняли участие в официальной программе и обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества.

Одним из ключевых событий дня стало расширение круга городов-побратимов. Наро-Фоминск и Североморск закрепили партнерские отношения официальным соглашением, которое предусматривает развитие взаимодействия в различных сферах.

Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ отметил, что связи между городами продолжают укрепляться и открывают новые возможности для совместной работы.

«Наши города связывает многолетняя дружба и сотрудничество, которые крепнут год от года. Наше семейство пополнилось: подписали Соглашение об установлении побратимских связей между Наро-Фоминском и Североморском», — сказал Роман Шамнэ.

Подпись под документом поставил и глава Североморска Владимир Евменьков. По его словам, соглашение станет основой для дальнейшего развития отношений между двумя муниципалитетами и позволит реализовать новые совместные инициативы.

Подписание документа открыло новую страницу в истории сотрудничества Наро-Фоминска с городами-побратимами. Участники встречи выразили уверенность, что партнерство будет способствовать укреплению деловых, культурных и общественных связей между территориями.