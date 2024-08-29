Более 20 общественных территорий благоустроили в Наро-Фоминске в этом году

Подрядчики благоустроили межквартальные проезды, тротуары и парковки в Наро-Фоминске. Более 20 общественных пространств преобразились в округе в этом году.

Помимо этого, рабочие установили лавочки и урны, высадили кустарники.

Работы проводили во дворах многоквартирных домов № 5, 6, 7 и 8 на улице Маршала Куркоткина. Благоустроили территорию в районе домов № 65, 67, 69, 73, 75 на улице Шибанкова и у домов № 2, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 20А, 24, 26 и 28 на улице Калинина. Помимо этого, подрядчики привели в порядок территорию у домов № 36 и 37 на Профсоюзной улице и у домов № 2/4 и 9 на Школьной улице.

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