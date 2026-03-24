Наркологическое отделение с дневным стационаром откроют в Красногорске

Корпус Красногорской больницы 1917 года постройки готовят к сносу. На его месте появится новое современное наркологическое отделение с дневным психиатрическим стационаром. В смену там смогут принимать до 278 пациентов.

Корпус построят в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры. На работы выделят около 662 миллионов рублей.

Старое здание признали ветхим, его использовали в качестве психоневрологического отделения. На его месте появится современная постройка площадью порядка двух тысяч квадратных метров. В ней обустроят детское и взрослое отделения , кабинет мед освидетельствования , аптеку и служебные помещения, а также дневной стационар на четыре койки.

Контролировать работы будут специалисты регионального стройнадзора. Сейчас готовность объекта составляет 87%. Завершить работы планируют во втором квартале этого года.