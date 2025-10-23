Нарколог из Подмосковья предупредил об особой опасности сезона ОРВИ для вейперов

Осень — время, когда легко подхватить разные виды вируса. И курильщики вейпов больше остальных рискуют заболеть ОРВИ. Как влияют на организм электронные испарители в сезон простуд, рассказали в Московском областном наркологическом диспансере.

«Согласно недавним исследованиям, аэрозоли электронных сигарет негативно влияют на иммунную систему дыхательных путей, снижая ее способность эффективно бороться с патогенами. Это увеличивает вероятность заражения различными заболеваниями, такими как пневмония и даже COVID-19», — подчеркнул заместитель главного врача по диспансерно-поликлинический работе Александр Сааков.

Врач добавил, что компоненты жидкости для курительных гаджетов могут вызывать хроническое воспаление тканей легких.

Для укрепления здоровья дыхательной системы и профилактики инфекций Сааков посоветовал отказаться от этой вредной привычки.