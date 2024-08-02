Нарколог Холдин призвал отказаться от алкоголя во время грудного вскармливания

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин призвал полностью исключить алкоголь во время грудного вскармливания. Даже один бокал вина может пагубно сказаться на здоровье ребенка.

«Последние исследования свидетельствуют о том, что безопасной дозы алкоголя не существует. Это правило распространяется и на беременных, и на кормящих женщин. Даже малое количество этанола, попав в кровь, окажет воздействие на ребенка», — говорит специалист.

Дети становятся раздражительными, нервными, могут беспокойно спать и плохо есть. Алкоголь, даже в минимальных дозах, оказывает влияние на растущий организм и все его органы и системы. Поэтому Холдин советует кормящим мамам полностью отказаться от вина или пива.

«Напоминайте себе, что чудесное время грудного вскармливания быстро проходит, малыш подрастет. Стоит ли рисковать здоровьем и будущим малыша?» — продолжает нарколог.

Алкоголь также влияет и на выработку молока у мамы. Его может стать меньше, или оно может пропасть совсем.

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