Нарколог Холдин назвал способ уменьшить вероятность заболеть раком легких

«Факт того, что курение и рак легких связаны между собой, уже давно доказан. Причем риск возникновения рака полости рта, глотки и легких у курильщиков выше в несколько раз по сравнению с некурящими», — говорит врач.

При этом курение по пачке в день или более увеличивает риск получить онкологические заболевания легких. Имеет значение и возраст, когда человек втянулся в никотиновую зависимость. Те, кто подружился с сигаретами еще подростком, находятся в наибольшей опасности. При этом вероятность развития рака легких у курильщика растет с каждым годом.

Холдин отметил, что только полный отказ от всех видов курения поможет снизить вероятность плохих сценариев. Переход на электронные сигареты и вейпы не поможет — риск развития рака легких в этом случае даже выше по сравнению с теми, кто продолжил курить сигареты.

Нарколог советует вместо курения ввести в повседневную жизнь физическую нагрузку и наладить режим сна и отдыха. Сохранить здоровье помогут правильное питание и диспансеризация.

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