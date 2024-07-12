Нарколог Александр Сааков рассказал об опасности купания в нетрезвом состоянии

Специалист подмосковного клинического наркодиспансера Александр Сааков предупредил жителей региона об опасности купания в состоянии алкогольного опьянения. Он привел цифры статистики — тонет каждый четвертый.

По его словам, нетрезвый человек перестает контролировать ситуацию, осознавать опасность. Кроме этого, алкоголь расширяет сосуды, а прохладная вода водоема, наоборот, резко сужает.

«Такие скачки могут сказаться даже на здоровых людях, не говоря уже о тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями», —пояснил Сааков.

Он добавил, что купаться можно только в специально оборудованных местах, и, конечно, не употреблять алкоголь. Также не стоит находиться на солнце с 12.00 до 16.00 часов.

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