Нарколог Александр Сааков рассказал об опасности купания в нетрезвом состоянии

Фото: Московский областной клинический наркологический диспансер

Специалист подмосковного клинического наркодиспансера Александр Сааков предупредил жителей региона об опасности купания в состоянии алкогольного опьянения. Он привел цифры статистики — тонет каждый четвертый.

По его словам, нетрезвый человек перестает контролировать ситуацию, осознавать опасность. Кроме этого, алкоголь расширяет сосуды, а прохладная вода водоема, наоборот, резко сужает.

«Такие скачки могут сказаться даже на здоровых людях, не говоря уже о тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями», —пояснил Сааков.

Он добавил, что купаться можно только в специально оборудованных местах, и, конечно, не употреблять алкоголь. Также не стоит находиться на солнце с 12.00 до 16.00 часов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЕС заставил Apple открыться чужим кошелькам. Вернется ли Apple Pay в Россию?

Падение самолета в Коломне. Текстовая трансляция

Большой обман маленького российского кино

«На всякий случай». Введение запрета на экспорт бензина назвали перестраховкой

Семейная ипотека. Кто сможет получить ее по новым условиям

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте