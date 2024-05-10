Направление высокотехнологичной медпомощи развили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 10 мая 2024, 15:26 Направление высокотехнологичной медпомощи развили в Подмосковье АРХИВ / МОЦОМД

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Направление высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) активно и успешно функционирует на базе отделения детской урологии-андрологии стационарного отделения N2 — Детской больницы МОЦОМД. Этот вид помощи включает в себя множество малоинвазивных, но эффективных операций.

Заведующий отделением, детский уролог-андролог Андрей Суходольский поделился, что среди таких вмешательств могут быть множественные цистоскопические методики, включая стентирование мочеточников при обструктивных уропатиях, а также операции при гидронефротической трансформации почек, выполняемые с применением видеолапароскопических методик.

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Эти операции не только значительно снижают косметический ущерб, но и имеют более короткий период реабилитации по сравнению с традиционными методами. Пациенты получают этот вид медицинской помощи бесплатно, но для получения требуется квота на высокотехнологичную медицинскую помощь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, до конца года в Подмосковье откроют свыше 25 медицинских учреждений.

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