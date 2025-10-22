Напоровшуюся на шип ядовитого ската женщину спасли в больнице в Бронницах

В Бронницкой больнице спасли 64-летнюю женщину, которая укололась шипом ската-кинжалохвоста. Она пыталась приготовить рыбу на ужин, когда получила травму.

Через некоторое время рука отекла и посинела, а пальцы начали неметь. Кроме того, женщина чувствовала жжение. В течение двух суток она обрабатывала руку йодом и принимала жаропонижающие препараты, однако, когда симптомы не прошли, решила обратиться к врачу.

«На конце хвоста этих рыб имеется ядовитый шип, который очень опасен для людей. Он вызывает спазмы, паралич мышц и снижение артериального давления. В природе удар ската-хвостокола, если вовремя не оказать помощь, может вызвать смертельный исход. При поступлении пациентке сразу была проведена медикаментозная терапия, чтобы как можно быстрее нейтрализовать яд и предотвратить его разрушительное действие на организм», — пояснил терапевт приемного отделения Бронницкой больницы Андрей Веневский.

Через некоторое время состояние женщины улучшилось, боли исчезли. Пациентку уже выписали.