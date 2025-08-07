Напоровшегося на ветку мужчину спасли в больнице в Солнечногорске

Врачи Солнечногорской больницы спасли 42-летнего мужчину, упавшего с крыши загородного дома и напоровшегося на ветку. Пациента доставили в медицинское учреждение в экстренном порядке.

Специалисты осмотрели пострадавшего и обнаружили, что сук вошел через бедро в толщу брюшной стенки. Мужчине провели компьютерную томографию и ультразвуковое исследование, которые выявили наличие в животе свободной жидкости.

«В ходе операции мы ушили дефект в брюшине, провели ревизию органов брюшной полости, а также сделали дренаж раневого канала», — пояснил хирург Солнечногорской больницы Иван Балычев.

Ветка не задела жизненно важные органы и артерии. Вмешательство продолжалось около часа и завершилось успешно.

Своевременная помощь позволила избежать летального исхода и опасных осложнений.

Сейчас мужчина готовится к выписке.

Медики напоминают, что во время проведения высотных работ необходимо использовать страховку.