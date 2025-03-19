Напольное покрытие отремонтировали в 110 подъездах в Подмосковье в феврале

Напольное покрытие отремонтировали еще в 110 подъездах в Подмосковье в феврале. Работы провели по заявкам жителей.

Восстановление полов, ступеней и лестниц в подъездах — это важная задача для поддержания безопасности жителей, отметили в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. Управляющие организации должны следить за чистотой и оперативно устранять повреждения.

Так, в прошлом месяце специалисты привели в порядок напольное покрытие более чем в 110 подъездах Подмосковья.

Жителям напомнили, что сообщить о повреждениях ступеней и лестниц можно в управляющую организацию. Если компания не реагирует на, то следует обратиться в территориальный отдел министерства.