Напольное покрытие отремонтировали в 110 подъездах в Подмосковье в феврале

Напольное покрытие отремонтировали еще в 110 подъездах в Подмосковье в феврале. Работы провели по заявкам жителей.
Восстановление полов, ступеней и лестниц в подъездах — это важная задача для поддержания безопасности жителей, отметили в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. Управляющие организации должны следить за чистотой и оперативно устранять повреждения.
Так, в прошлом месяце специалисты привели в порядок напольное покрытие более чем в 110 подъездах Подмосковья.
Жителям напомнили, что сообщить о повреждениях ступеней и лестниц можно в управляющую организацию. Если компания не реагирует на, то следует обратиться в территориальный отдел министерства.
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