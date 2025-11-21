Напольное покрытие обновят в спортивных комплексах в Истре

В двух спортивных комплексах муниципального округа Истра — «Арена-Истра» и «Гучково» — ведутся работы по замене плиточного покрытия на входных группах. Цель мероприятий — повышение комфорта и безопасности для посетителей. Все работы планируется завершить к середине декабря 2025 года.

В спортивном комплексе «Арена-Истра» рабочие начали менять покрытие у центрального входа. Они уже убрали старую плитку, подготовили место и залили первый слой бетона. Сейчас готовят площадку для второго слоя и только потом уложат новое покрытие.

В другом спортивном комплексе, «Гучково», тоже меняют плитку, но уже на трех входах. Там уже убрали старое покрытие и вывезли мусор. На этой неделе привезли новую плитку, и мастера уже приступили к укладке.

Эти работы проводят осенью специально, чтобы зимой в спортивных комплексах было удобно и безопасно заниматься спортом. Подрядчик обещает, что к Новому году все работы уже завершат.